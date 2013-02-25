Депутати від “Батьківщини” спробували провести пікет саміту Україна-ЄС в Брюсселі (фото)

Брюссель. 25 лютого. УНІАН. Депутати від партії Батьківщина” Андрій Павловський та Олександр Бригінець спробували провести пікет біля будівлі Ради ЄС в Брюселі, де сьогодні відбудеться 16-ий саміт Україна-ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, депутати разом з групою підтримки розташувалися біля VIP-в’їзду до будівлі Ради ЄС з плакатами, в яких закликали до європейського вибору України та висловлювали заклики до свободи Юлії Тимошенко.

Через 30 хвилин з моменту початку пікету до пікетувальників підійшли представники бельгійської поліції і змусили їх згорнути акцію.

“Я разом з колегою Орлександлром Бригінцем, з активістами опозиційних партій приїхали до Брюсселя, щоб показати Януковичу, новішим європейським партнерам, що Україна по-перше, прагне в Європу, і це наш вибір, а по-друге, щоб звернули увагу з тими проблемами з вибірковим правосуддям з тим, що є політичні в’язні, є Юрій Луценко, є Юлія Тимошенко”, - розповів УНІАН А.Павловський.

“В нас забрали дипломатичні паспорти, і от не зрозуміло яка тут демократія. У нас в двох присутніх є дипломатичні паспорти у Андрія Павловського і в мене, то відповідно незрозуміло, яким чином діє демократія, якщо в людини можуть вилучити дипломатичний паспорт”, - повідомив УНІАН О.Бригинець.

“Нас попросили відійти в певне місце і наполягли, щоб ми згорнули пікет. В даному випадку нічого небезпечного і пікеті не було, було лише кілька людей, які стояли з плакатами”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Брюсселі відбудеться 16-ий саміт Україна-ЄС за участю Президента України Віктора Януковича.