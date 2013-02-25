Україна та ЄС легалізували неформальний діалог з бізнес-клімату

Брюссель. 25 лютого. УНІАН. Україна та ЄС підписали адміністративну домовленість про неформальний діалог з питань бізнес-клімату.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, підписання відбулося в рамках 16-го саміту Україна-ЄС.

Домовленість підписали міністр економічного розвитку і торгівлі України Ігор Прасолов та Генеральний директор Генерального директорату ЄК з питань торгівлі Жан-Люк Демарті.

Як повідомляв УНІАН, питання функціонування діалогу було схвалено на вищому політичному рівні під час проведення П’ятнадцятого засідання Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС 15 травня 2012 року.

Метою неформального діалогу є сприяння підвищенню двостороннього товарообігу та ефективне вирішення питань у сфері торгівлі та інвестицій, що мають взаємний інтерес, шляхом своєчасного обміну інформацією між органами державної влади та у тісній співпраці з представниками бізнесу.

Адміністративною домовленістю закріплюються наміри сторін щодо обміну інформацією, попереднього інформування щодо заходів у сфері торгівлі та інвестицій, проведення роботи, спрямованої на усунення бар’єрів у сфері, застосування нових підходів для поліпшення торговельних та інвестиційних відносин.

Документ також окреслює методологію функціонування діалогу, включаючи комунікативні процедури, фінансування участі делегацій у засіданнях, а також інформування двосторонніх органів Україна-ЄС про результати проведення діалогу.

Адміністративна домовленість укладається терміном на п’ять років із можливістю автоматичного продовження їх чинності.