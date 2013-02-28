Брюссель. 28 лютого. УНІАН. Європарламент та Рада ЄС домовилися обмежити бонуси банкірів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було досягнуто в середу ввечері.

Згідно з домовленістю, річний бонус керівників банківських установ в ЄС не повинен перевищувати річного обсягу їхньої зарплати.

При цьому, домовленість передбачає можливість виняткової виплати бонусу в розмірі двох річних зарплат керівників банків у випадку згоди власників більше, ніж половини акцій такої установи.

Домовленість встановлює, що рішення про підвищений бонус може бути схвалено як мінімум 65% акціонерів, що володіють не менше, ніж половиною акцій, або 75% акціонерів за відсутності кворуму на зборах.

При цьому, нові правила також передбачають, що як мінімум 8% банківського капіталу має бути капіталом високої якості (в найменш ризикованих формах).

Передбачається, що нові правила будуть винесені на голосування до сесійної зали Європарламенту в середині квітня. Їх також має схвалити Рада ЄС, після чого, вони мають бути включеними до законодавств країн-членів до 1 січня 2014 року.