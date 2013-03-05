Ештон та Фюле стурбовані намірами позбавити депутатських мандатів двох депутатів Верховної Ради

Брюссель. 5 березня. УНІАН. Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон та комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле стурбовані намірами позбавити депутатських мандатів двох депутатів Верховної Ради, в тому числі Сергія Власенка.

Про це йдеться у заяві речника Верховного представника та комісара, текст якої передано УНІАН.

“Вони (К.Ештон та С.Фюле – УНІАН) глибоко стурбовані останніми судовими процесами, що приведуть до можливого анулювання парламентських мандатів двох членів парламенту на суперечливих юридичних підставах. Вони також звертають особливу увагу на ситуацію щодо справи депутата Сергія Власенка в світлі останньої петиції до Вищого адміністративного суду щодо можливого позбавлення його депутатського мандату”, - написано в заяві.

К.Ештон та С.Фюле закликали українську владу вирішити цю ситуацію таким чином, щоб уникнути появив враження щодо зловживання судовою системою з політичними цілями.

Вони також нагадали свою чітке бачення щодо того, що склад українського парламенту має віддзеркалювати волю українських виборців.

Вони також нагадали, що закон про вибори народних депутатів України чітко визначає, що оскарження результатів виборів може відбуватися в 5-денний термін після їх оголошення.

К.Ештон та С.Фюле також ще раз наголосили на необхідності покращення виборчого законодавства в Україні згідно з рекомендаціями ОБСЄ/БДІПЛ (Бюро з демократичних інституцій та прав людини – УНІАН).