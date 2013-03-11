Журналісти з України та інших країн СНД візьмуть участь у другому Медіа-Форумі «Четверта влада»

Москва.11 березня. УНІАН. Журналісти з України та інших країн СНД візьмуть участь у другому Міжнародному Медіа-Форумі «Четверта влада» («Fourth Estate»).

Як повідомили УНІАН організатори заходу - Міжнародний Конгрес ЗМІ «Золотий перетин», - цього року вперше Медіа-Форум відбудеться у два етапи - у Грозному та Страсбурзі.

Перший етап - Конференція «Північний Кавказ: сьогодні і завтра» - буде організовано в місті Грозному 12-13 березня. На порядку денному дводенного заходу низка питань, пов'язаних з особливостями міжнаціональних відносин на пострадянському просторі, специфікою розвитку Чеченської республіки та інших суб'єктів півдня РФ, а також проблеми і перспективи інтеграції національних діаспор Росії та країн Європи.

У роботі конференції візьмуть участь Голова Парламенту Чеченської республіки Дукуваха Абдурахманов, відомі громадські та політичні діячі, журналісти федеральних засобів масової інформації Росії, керівники російських та міжнародних медіа-структур, представники бізнесу, науки, культури і мистецтва, ієрархи традиційних конфесій.

Організатори планують зробити проведення аналогічних конференцій на території північнокавказьких республік щорічним.

Другий етап – безпосередньо сам Медіа-Форум в Страсбурзі - відбудеться з 22 по 25 квітня у Палаці Конгресів.

Форум підтриманий Адміністрацією Президента РФ, МЗС РФ, Федеральним Агентством у справах Співдружності Незалежних Держав «Росспівробітництво», Союзом Журналістів Москви, Радою Європи та ЮНЕСКО.

У рамках заявленої теми цього міжнародного медіа-проекту - «Громадянське суспільство Росії, СНД і Європи. Реалії сьогодення і стратегія майбутнього» - планується продовжити діалог з питань, порушених на конференції ЗМІ в Грозному, а також розглянути медійні питання загальноєвропейської та міжнародної тематики.