Голова Венеціанської комісії задоволений співпрацею з Києвом

Страсбург. 11 березня. УНІАН. Голова Венеціанської Комісії Джанні Букіккіо позитивно оцінює співпрацю, що скалася у Комісії з українською владою за останній час.

Як повідомили УНІАН у представництві України при Раді Європи, про це він повідомив Комісію на пленарному засіданні 9 березня у Венеції, під час інформування про результати своєї поїздки в Україну.

"Я задоволений високим рівнем готовності української влади спільно з нашими експертами працювати над Конституційними змінами та вдосконаленням виборчого законодавства і реформою прокуратури. Венеціанська комісія останнім часом приділяє багато уваги Україні і готова продовжувати свою роботу в цьому напрямку", - процитували у представництві Дж. Букікіо.

У представництві також повідомили, що голова поінформував членів Венеціанської комісії про готовність Української сторони найближчим часом передати для експертизи напрацьований проект змін до Конституції України в частині, що стосується судоустрою. Як повідомляв УНІАН, 5-6 лютого 2013 року, відбувся візит в Україну голови Венеціанської Комісії Джанні Букіккіо. Під час візиту він провів зустрічі з Президентом України Віктором Януковичем, Головою Верховної Ради Володимиром Рибаком, а також з членами Конституційної Асамблеї України.