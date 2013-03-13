Комісар Фюле: Останні події в Україні представляють собою парадокс

Страсбург. 13 березня. УНІАН. Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле вважає, що останні події в Україні представляють собою парадокс.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи на сесії Європарламенту в Страсбурзі.

“Останні події в Україні продовжують представляти для нас парадокс”, - сказав С.Фюле.

Комісар зазначив, що з одного боку, 16-ий саміт Україна-ЄС, який відбувся в Брюсселі 25 лютого, був позначений чіткими зобов’язаннями з боку Президента України Віктора Януковича щодо відповідності Києва встановленим ЄС критеріям, необхідним для підписання угоди з ЄС, в сферах виборчого законодавства, вирішення проблеми вибіркового правосуддя та продовження реформ, визначених в Порядку денному асоціації.

“Україна добре знає, що ми повинні побачити рішучі дії та видимий прогрес до часу, що залишився до Вільнюського саміту. Такий стабільний процес важливий, оскільки є кілька стадій між сьогоденням та самітом”, - сказав С.Фюле.

Він зазначив, що протягом останніх тижнів відбувалася інтенсивна робота між Брюсселем та Києвом з тим, щоб очікування ЄС від України не розходилися зі справами, а підписання угоди про асоціацію стало можливим на саміті “Східного партнерства” у листопаді цього року у Вільнюсі.

Разом з тим, комісар зазначив, що з іншого боку ситуація в Україні залишається складною.

Видимою ілюстрацією таких складнощів С.Фюле назвав триваючу блокаду Верховної Ради України, що, за його словами, особливо розчаровує після того, як українському парламенту вдалося більшістю голосів схвалити резолюцію щодо євро інтеграції України.

“Україна потребує, щоб влада створила середовище, сприятливе для діалогу, як так само сильно потребує конструктивної опозиції, яка повністю бере на себе відповідальність перед українським народом”, - сказав комісар.

Він також зазначив, що деякі останні кроки, здійснені українською владою, суперечать зобов’язанням, взятим Києвом на себе під час останнього саміту Україна-ЄС. Серед таких кроків комісар, зокрема, назвав ситуацію навколо позбавлення мандату депутата Верховної Ради України Сергія Власенка.