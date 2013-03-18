Ван Ромпой залишить політику в 2014 році

Брюссель. 18 березня. УНІАН. Президент Європейської Ради Херман Ван Ромпой залишить політику після завершення терміну свого мандату в листопаді 2014 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це колишній бельгійський прем’єр-міністр заявив в неділю бельгійському телеканалу VRT.

“Наприкінці 2014 року – кінець моєї політичної кар’єри”, - сказав Президент Європейської Ради.

При цьому, він зазначив, що члени його родини продовжать займатися політикою в Бельгії.

Так, його брат Ерік є депутатом парламенту Фландрії, сестра Тіне – брала участь у кількох виборах за списками лівих партій, а син Петер – активний учасник Християнсько-демократичної партії Фландрії.

Х.Ван Ромпой, 65 років, з 2010 року – Президент Європейської Ради В 2012 році – переобраний на цю посаду на наступні 2 роки.