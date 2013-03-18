”Петріот” в Туреччині - достатня участь НАТО в сирійському конфлікті

Брюссель. 18 березня. УНІАН. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає розміщення ракет “Петріот” в Туреччині достатньою участю НАТО в розв’язанні конфлікту в Сирії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

“Ми розмістили ракети, і на мою думку, цього достатньо для того, щоб забезпечити безпеку населення Туреччини”, - сказав Генсек НАТО.

А.Ф,Расмуссен не відповів на запитання щодо триваючих дискусій в ЄС про можливість скасування ембарго на постачання зброї до Сирії для того, щоб забезпечити можливість постачання зброї опозиційним силам.

“Сирія та питання ембарго зброї – це не справа НАТО”, - сказав він.

“Це питання – питання ЄС”, - додав Генсек НАТО.

Він також висловив переконання в тому, що розміщення ракет на кордоні Туреччини з Сирією також сприяло деескалації напруги в регіоні.