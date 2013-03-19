Доповідь про прогрес України буде братися до уваги при схваленні рішення про підписання угоди про асоціацію

Брюссель. 19 березня. УНІАН. Доповідь про прогрес України за 2012 рік в реалізації реформ в рамках Європейської політики сусідства буде братися до уваги при схваленні рішення про підписання угоди про асоціацію.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі заявив високопосадовий європейський дипломат.

“Доповідь про прогрес буде братися до уваги. Як ви розумієте, вона змальовує не дуже рожеву картинку”, - сказав співрозмовник агентства.

Разом з тим, він зазначив, що ця доповідь стане лише одним з джерел інформації, на основі яких ЄС схвалюватиме рішення щодо можливості підписання угоди про асоціацію в листопаді цього року.

При цьому, дипломат нагадав, що основні критерії підписання угоди про асоціацію визначені у висновках Ради закордонних справ ЄС від 10 грудня 2012 року.

“У будь-якому випадку, я думаю, що рішення (щодо підписання угоди – УНІАН) схвалюватиметься на підставі, з одного боку, фактів, які є, а з іншого, - на підставі оцінки геостратегічних факторів”, - сказав співрозмовник агентства.

20 березня Європейська комісія планує оприлюднити пакет документів в рамках оцінювання реалізації Європейської політики сусідства в 2012 році. Пакет включатиме Комюніке для Ради ЄС та Європарламенту, 12 доповідей про прогрес країн-сусідів, які схвалили Плани дій сусідства, а також доповіді щодо прогресу в “Східному партнерстві” та країнах Середземного моря.

Рада закордонних справ ЄС 10 грудня 2012 року схвалила висновки, в яких заявила про готовність підписати угоду про асоціацію з Україною до запланованого на 28-29 листопада Вільнюського саміту “Східного партнерства” за умови досягнення Києвом прогресу у реформуванні виборчого законодавства, у вирішенні проблеми застосування вибіркового правосуддя, а також продовження реформ, визначених Порядком денним асоціації.