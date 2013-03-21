Янукович зустрінеться з Президентами Польщі та Угорщини

Київ. 21 березня. УНІАН. 22 березня 2013 року Президент України Віктор Янукович здійснить робочий візит до Республіки Польща на запрошення Президента цієї країни Броніслава Коморовського. Про це повідомив глава Адміністрації Президента України Сергій Льовочкін.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, за словами С.Льовочкіна, у рамках програми перебування В.Януковича у Варшаві заплановані українсько-польські переговори на найвищому рівні та тристороння зустріч Президентів України, Польщі та Угорщини.

Як зазначив С.Льовочкін, на порядку денному - тематика розвитку політичного діалогу між країнами, поглиблення торговельно-економічного співробітництва, зокрема у сферах енергетики і транспорту, транскордонної взаємодії.

Чільну увагу буде приділено темі європейської інтеграції України, передусім, результатам 16-го саміту Україна-ЄС (що відбувся 25 лютого в Брюсселі – УНІАН) та підготовці до укладення Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Передбачається обговорення питання активізації співробітництва в регіональних форматах у Центрально-Східній Європі, зокрема, участі України у спільних заходах країн «Вишеградської четвірки».