Єврокомісія: в країнах-членах мають частіше застосовуватися альтернативні судовим методи розв’язання суперечок

Брюссель. 27 березня. УНІАН. Єврокомісія вважає, що в країнах-членах мають частіше застосовуватися альтернативні судовим методи розв’язання суперечок.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявила сьогодні на прес-конференції віце-президент Єврокомісії, відповідальна за питання юстиції та громадянства, Вівіан Редінг, представляючи першу Європейську таблицю у сфері юстиції.

Цей документ, за словами віце-президента Комісії, створений вперше і охоплює надійні та придатні до порівняння дані щодо діяльності судових систем країн-членів ЄС.

“Нова Європейська таблиця в сфері юстиції діятиме, як механізм раннього попередження та допомагатиме ЄС та країнам-членам в наших зусиллях досягти більш ефективного правосуддя до послуг наших громадян та бізнесу”, - заявила В.Редінг.

Вона зазначила, що перша така таблиця також дала можливість зрозуміти, що станом на сьогодні в третині країн-членів тривалість судових процесів щонайменше вдвічі більша, ніж в інших країнах. При цьому, якість правосуддя залежить в тому числі і від наявності моніторингу та механізмів оцінки діяльності судової системи в країнах-членах.

Віце-президент Єврокомісії також повідомила, що дані Європейської таблиці використовуватимуться при підготовці рекомендацій країнам-членам ЄС в рамках Європейського семестру для покращення бізнес- та інвестиційного клімату.

Як повідомляв УНІАН, Європейський семестр – механізм координації економічної політики країн-членів ЄС. В його рамках Єврокомісія щорічно готує аналітичні доповіді щодо економічної політики окремих країн-членів та розробляє специфічні рекомендації для кожної країни-члена на наступні 12-18 місяців.