Європарламент підтримав обмеження бонусів банкірам
Та інші баанківські реформи
Страсбург. 16 квітня. УНІАН. Європарламент висловився на підтримку обмеження бонусів для банкірів.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було схвалено сьогодні на сесії Європарламенту в Страсбурзі.
За нього проголосували 595 депутатів, проти – 40, утримались – 76.
Пакет реформ ва банківському секторі передбачає, що бонуси банкірам за підсумками року не можуть перевищувати їх річної зарплати. В окремих випадках, бонуси можуть бути подвоєні, однак для схвалення такого рішення знадобиться більшість акціонерів.
Крім того, схвалений сьогодні пакет передбачає посилені вимоги до надійності капіталу банків, а також вимагає розкриття банками інформації щодо отриманого прибутку, сплачених податків та отриманих субсидій в кожній країні функціонування, а також річний оборот та кількість працівників.
Передбачається, що після того, як нові правила будуть формально затверджені Радою ЄС, вони наберуть чинності з 2014 року.