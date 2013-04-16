Європарламент підтримав обмеження бонусів банкірам

Страсбург. 16 квітня. УНІАН. Європарламент висловився на підтримку обмеження бонусів для банкірів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було схвалено сьогодні на сесії Європарламенту в Страсбурзі.

За нього проголосували 595 депутатів, проти – 40, утримались – 76.

Пакет реформ ва банківському секторі передбачає, що бонуси банкірам за підсумками року не можуть перевищувати їх річної зарплати. В окремих випадках, бонуси можуть бути подвоєні, однак для схвалення такого рішення знадобиться більшість акціонерів.

Крім того, схвалений сьогодні пакет передбачає посилені вимоги до надійності капіталу банків, а також вимагає розкриття банками інформації щодо отриманого прибутку, сплачених податків та отриманих субсидій в кожній країні функціонування, а також річний оборот та кількість працівників.

Передбачається, що після того, як нові правила будуть формально затверджені Радою ЄС, вони наберуть чинності з 2014 року.