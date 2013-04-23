НАТО засуджує продовження ракетної та ядерної програм Північної Кореї

Брюссель. 23 квітня. УНІАН. Міністри закордонних справ НАТО засуджують продовження ракетної та ядерної програм Північної Кореї.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в їхній заяві, затвердженій сьогодні в рамках засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ.

“Міністри закордонних справ НАТО в найсуворіших термінах засуджують розвиток Корейською народно-демократичною республікою програм балістичних ракет та ядерної зброї”, - написано у заяві.

“Провокаційні дії Північної Кореї напряму порушують резолюції Ради Безпеки ООН та серйозно підривають регіональну стабільність”, - продовжують міністри.

У своїй заяві вони підкреслили, що довготривалий мир на Корейському півострові залишається однією з цілей міжнародного співтовариства в цілому, і країн-членів НАТО, зокрема.

Міністри також привітали схвалену Радою Безпеки ООН резолюцію №2094 у відповідь на ядерні випробування у Північній Кореї 12 лютого цього року.