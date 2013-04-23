Україна витратить 1,5 млн. дол. на безпеку в Афганістані
16:36, 23 квітня 2013Новини ЄС
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Гроші виплатять в 2015-2017 роках
Брюссель. 23 квітня. УНІАН. Україна в 2015-2017 році внесе до Міжнародного трастового фонду підтримки безпеки в Афганістані 1,5 млн. дол.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні українським журналістам глава Місії України при НАТО Ігор Долгов.
«Україна на себе взяла зобов’язання вносити, починаючи з 2015 року, у цей стабілізаційний фонд по 500 тис. доларів щороку упродовж трьох років», - сказав він.
Посол також підкреслив, що Україна одна з перших партнерів НАТО заявила про свою участь у місії Альянсу в Афганістані після 2014 року, яка займатиметься тренуванням місцевих сил безпеки.
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