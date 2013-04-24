Опозиція ініціюватиме створення у ВР комісії для адаптації законодавствадо стандартів ЄС

Брюссель. 24 квітня. УНІАН. Опозиція ініціюватиме створення у Верховній Раді України спеціальної комісії для схвалення законодавства, необхідного для євроінтеграції.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це українським журналістам заявив лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк.

“В парламенті треба створювати спеціальну комісію, яка повинна готувати ці закони”, - сказав він.

Депутат зазначив, що на сьогодні в українському парламенті складається така ситуація, що навіть фракції більшості не готові голосувати за законопроекти, підготовлені урядом. При цьому, А.Яценюк висловив переконання в тому, що створення Комісії мало б допомогти роботі з адаптації українського законодавства до стандартів ЄС.

Голова фракції “Батьківщина” нагадав, що спеціальні комісії в парламенті створювалися завжди, коли поставало питання проведення суттєвих реформ, і не лише в Україні.

“Це було в тому числі в Польщі. Тоді, коли Польща ставала членом ЄС, були створені спеціальні комісії, як в уряді, так і в польському Сеймі, які не просто прискорили процес, а зробили його дуже ефективним. Тому ми цей досвід перейняли, і вкотре скажу, що ми наполягаємо на тому, щоб у ВР була створена тимчасова спеціальна комісія, яка б називалась “Україна-ЄС”. І ця Комісія повинна напрацьовувати всі законодавчі акти, які повинні наближувати Україну до ЄС”, - сказав А.Яценюк.

Депутат висловив переконання в тому, що до складу Комісії мають увійти представники всіх основних парламентських фракцій, а головування в ній — відбуватися за принципом ротації.

Він також наголосив, що на наступному пленарному тижні опозиція знову спробує запропонувати створення такої комісії парламентській більшості.

“Ми піднімемо це питання. Вперше воно піднялося два місяці тому, проте партія влади так і не прореагувала. Ми сподіваємося, що наші європейські партнери підкажуть партії влади, що це правильна пропозиція, і на першому пленарному засіданні, ми вкотре піднімемо це питання, щоб парламент проголосував за створення цієї комісії”, - сказав А.Яценюк.