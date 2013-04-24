30 квітня ЄСПЛ винесе рішення у справі Тимошенко

Брюссель. 24 квітня. УНІАН. Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) оголосить рішення у справі Юлія Тимошенко проти України 30 квітня о 10:30 за місцевим часом (11:30 — за Києвом).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ЄСПЛ.

Згідно з повідомленням, рішення буде оголошено в рамках публічних слухань у Страсбурзі.

Прес-служба суду нагадує, що скарга Ю.Тимошенко була подана до ЄСПЛ 10 серпня 2011 року. У своїй скарзі Ю.Тимошенко, зокрема, оскаржувала умови досудовго утримання в Лук'янівському СІЗО та Качанівській колонії, ненадання належної медичної допомоги, своє перевезення до шпиталю у Харкові проти її волі 20 квітня 2012 року та отримання ушкоджень під час цього перевезення, постійний нагляд у шпиталі.

Крім того, колишній український прем'єр оскаржувала навмисний характер свого утримання під вартою без достатньої кількості юридичних обгрунтувань.