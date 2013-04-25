Міністри закордонних справ 4-х країн ЄС закликали Януковича продовжити реформи

Київ. 25 квітня. УНІАН. Міністри закордонних справ Литви, Польщі, Нідерландів і Данії закликають українську владу продовжити впровадження реформ, необхідних для підписання Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони сказали на прес-конференції після зустрічі у Києві з Президентом України Віктором Януковичем.

Так, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив, що під час зустрічі з В.Януковичем міністри представили своє бачення відносин України з ЄС. Він зазначив, що це важливо саме в цей момент, коли має бути прийнято рішення щодо підписання Угоди про асоціацію, яка є “запрошенням України до європейської родини”.

“Ми відзначили нещодавнє прискорення зусиль, спрямованих на впровадження реформ, і ми хочемо закликати рухатися таким же чином, завершити розгляд законів, забезпечити їхнє виконання, завершити інші питання, які обговорювались, і тоді можна уявити, і це можливо, що позитивне рішення буде прийнято з боку Європейського Союзу”, - сказав Р.Сікорський.

За словами міністра закордонних справ Литовської Республіки Лінаса Лінкявічюса, міністри приїхали в Україну з надією, що будуть використані усі можливості для досягнення успіху під час саміту «Східного партнерства» у Вільнюсі.

Він зазначив, що питання підписання Угоди про асоціацію ще не вирішено. За словами Л.Лінкявічюса, у ході зустрічі з В.Януковичем міністри детально обговорювали, що необхідно зробити для підписання цієї угоди.

У свою чергу, міністр закордонних справ Нідерландів Франс Тіммерманс заявив, що Україна є дуже важливою європейською країною, яка має втілити свою долю як європейська країна і використати весь свій потенціал, але для цього необхідно впроваджувати реформи.

“Коли ці реформи будуть впроваджені, я думаю, що всі здивуються, скільки Україна може досягти як європейська країна у співпраці з іншими європейськими націями”, - сказав він.

Міністр закордонних справ Данії Ніколай Ваммен висловив сподівання, що буде досягнуто згоди з боку країн Європейського Союзу на підписання Угоди про асоціацію між ЄС і Україною. “Однак ми маємо бути відвертими і справедливими, і сказати, що ми поки що не на цьому етапі”, - сказав він.

За словами Н.Ваммена, міністри бачать важливі результати, які були досягнуті у попередні тижні, і це свідчить про рух у правильному напрямку, але необхідно зробити ще більше. “І поки цього не буде зроблено, не можна сказати, що ми досягли результату. Це стосується реформ і звільнення тих людей, які знаходяться за гратами”, - додав він.