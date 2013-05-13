Депутат ЄП Овіїр сподівається, що рішення суду по Тимошенко не ускладнить відносини Києва та Брюсселя

Брюссель. 13 травня. УНІАН. Депутат Європарламенту Сіїрі Овіір (група ліберальних партій, Естонія) сподівається, що рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у справі “Юлія Тимошенко проти України” не вплине негативно на відносини Києва та Брюсселя.

Таку думку вона висловила власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі, коментуючи рішення суду.

“Я дійсно хочу сподіватися, що рішення ЄСПЛ не вплине негативно на подальші відносини в різних сферах між ЄС та Україною”, - сказала депутат.

Вона зазначила, що рішення Євросуду стосувалося попереднього ув'язнення Ю.Тимошенко в 2011 році.

“ЄСПЛ не розбирався із законністю нинішнього вироку Ю.Тимошенко. Разом з тим, рішення, винесене 30 квітня, вказало на проблеми української судової влади”, - зазначила С.Овіір.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня Європейський суд з прав людини визнав, що попереднє затримання Ю.Тимошенко було свавільним.

У своєму рішенні суд визнав порушення трьох параграфів статті 5 Конвенції прав людини, а також статті 18 Конвенції прав людини щодо попереднього затримання Ю.Тимошенко.