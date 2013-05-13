ЄСПЛ схвалить рішення щодо українки, який заборонили змінювати по-батькові

Страсбург. 13 травня. УНІАН. Європейський суд з прав людини на цьому тижні схвалить рішення у справі Наталії Гарнаги, який в Україні було заборонено змінити по-батькові.

Про це повідомляє прес-служба Європейського суду з прав людини.

Передбачається, що рішення буде схвалено у четвер, 16 травня.

Н.Гарнага, 1968 року народження, мешканка Білої Церкви, тривалий час жила з матір'ю, вітчимом та названим братом, після чого вирішила змінити по-батькові з того, що вона мала від свого фізіологічного батька, на по-батькові вітчима.

Влада відмовила їй у зміні по-батькові, і це рішення було підтверджено в судах в 2006 році.

Після цього Н.Гарнага звернулася до Європейського суду з прав людини. Вона оскаржує порушення статті 8 Конвенції з прав людини (право на повагу родинного життя).