Комітет міністрів Ради Європи оцінить виконання рішень ЄСПЛ

Брюссель. 24 травня. УНІАН Комітет міністрів Ради Європи на засіданні 4-6 червня цього року вивчить виконання рішень Європейського суду з прав людини в країнах-членах організації.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ради Європи.

Цього разу на розгляд будуть винесені питання виконання справ щодо 19 країн-членів Ради Європи.

Комітет міністрів, зокрема, планує оцінити виконання рішень по трьох справах щодо України. Йдеться про справи “Гонгадзе проти України”, рішення по якій стало остаточним 8 лютого 2006 року, і в якому йшлося про неспроможність захистити життя журналіста, відомого критичним ставленням до влади, неефективність розслідування його викрадення та вбивства, погане поводження з його вдовою.

Крім того, буде розглянуто виконання рішень у справах Каверзіна та групи Афанасьєва, в яких було встановлено погане поводження поліції, а також рішення у справі колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луцена, яке стало остаточним 19 листопада 2012 року, і в якому йшлося про невиправданість попереднього утримання під вартою.