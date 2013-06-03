Україна узгодила технічні питання в переговорах зі Словаччиною по газу

Київ. 3 червня. УНІАН. Україна все ще веде переговори про можливі поставки газу в режимі реверсу з території Словаччини і вже узгодила технічну частину процесу. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив заступник голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Вадим Чупрун.

«Там є декілька моментів, які потрібно врегулювати. Йде процес переговорів, узгодження. Технічна частина узгоджена», - сказав Чупрун.

Він нагадав, що 3 травня під час круглого столу в Брюсселі, який крім іншого стосувався питань забезпечення України газом, його учасники приділили велику увагу реверсним поставкам палива.

«3 травня це питання було взято за основу. Всі сторони висловили свої побажання на підтримку України. Це найбільший реверсний потік із боку Словаччини» - сказав Чупрун.

За його словами, на даний момент у питанні реверсних поставок газу з території Словаччини залишилося завершити формальності, зокрема паперові. «Всі ті прогнозні поставки газу з боку Словаччини підтверджуються» - зазначив чиновник.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня Україна почала імпорт газу через Словаччину в тестовому режимі. В 2013 році Україна планує укласти контракт на поставки природного газу обсягом 7 млрд куб. м на рік через територію Словаччини та Угорщини.

Наприкінці березня прем`єр-міністр України Микола Азаров у рамках офіційного візиту до Угорщини повідомив, що Україна почала реверсні поставки газу з Європи через територію Угорщини.