Ліберали Данії вимагатимуть звільнення Тимошенко

Брюссель. 14 червня. УНІАН. Ліберали Данії вважають, що українська влада має звільнити колишнього прем`єр-міністра Юлію Тимошенко до підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила телефоном із данського Борхольма дочка екс-прем`єра Євгенія Тимошенко.

«Думка єдина - що мама повинна бути на волі», - сказала вона.

Є.Тимошенко зазначила, що сьогодні в рамках конференції лібералів у Борхольмі вона провела зустрічі з міністром закордонних справ Віллі Совндалем і міністром із питань європейських справ Ніколає Вамменом.

«Обидва міністри підтвердили, що Данія залишається на позиції виконання умов, висунутих ЄС Україні й звільнення моєї мами до підписання угоди. Вони дуже цікавилися її здоров`ям, оскільки сьогодні наші захисники знову не змогли потрапити до неї, й ми підозрюємо, що з нею щось не так», - сказала дочка екс-прем`єр-міністра України

Вона зазначила, що обох міністрів «було шоковано» тим, що Україна досі не звільнила Ю.Тимошенко, незважаючи на рішення Європейського суду з прав людини.

Крім того, Є.Тимошенко провела сьогодні зустрічі зі спікером парламенту Данії, членами Європейського парламенту, колишнім прем`єр-міністром Локке Расмуссеном, а також виступила на конференції, присвяченій ситуації в Україні.