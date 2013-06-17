Депутат від УДАРу вірить, що угода з ЄС сприятиме рішенню проблеми вибіркового правосуддя

Брюссель. 17 червня. УНІАН. Народний депутат України, член фракції “УДАР” Наталя Агафонова вважає, що угода про асоціацію з ЄС допоможе у вирішенні проблеми вибіркового правосуддя в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це вона заявила сьогодні на конференції “Україна на шляху до Вільнюса”.

“Ми розуміємо, що підписавши угоду про асоціацію, Україна візьме на себе чіткі зобов’язання”, - сказала депутат.

Вона висловила переконання в тому, що угода пор асоціацію створить передумови для подальшого встановлення верховенства права в Україні і допоможе у вирішенні проблеми вибіркового правосуддя.

“Зобов’язуючий документ має допомогти нам в змінах”, - сказала Н.Агафонова.

При цьому, вона зазначила, що опозиція має поєднати всі зусилля для того, щоб звільнити колишнього прем’єр-міністра України Юлію Тимошенко.