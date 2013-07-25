Брюссель. 25 липня. УНІАН. ЄС та Грузія завершили переговори про угоду про асоціацію.

Про це йдеться у спільній заяві Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон та комісара ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефана Фюле, текст якої передано УНІАН.

“Ми раді підтвердити завершення переговорів про майбутню угоду про асоціацію між Європейським Союзом та Грузією, в тому числі про створення глибокої та всебічної зони вільної торгівлі”, - написано у заяві.

“Ми сподіваємося на парафування угоди про асоціацію на наступному саміті “Східного партнерства”, який відбудеться 29 листопада 2013 року у Вільнюсі, і на наступне підписання угоди, як тільки технічні процедури будуть завершені”, - продовжили К.Ештон та С.Фюле.

Представники ЄС наголосили на тому, що нова угода стане наріжним каменем у двосторонніх відносинах між ЄС та Грузією та відкриє шлях для реформ в Грузії, що базуватимуться на спільних цінностях, політичній асоціації та економічній інтеграції з Євросоюзом.

Як повідомляв УНІАН, ЄС та Грузія розпочали переговори про угоду про асоціацію у 2010 році.