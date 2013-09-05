Європарламент висловиться щодо тиску Росії на країни ”Східного партнерства”

Брюссель. 5 вересня. УНІАН. Європейський парламент наступного тижня проведе дебати та схвалить резолюцію щодо тиску Росії на країни «Східного партнерства».

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у прес-службі віце-президента парламентської асамблеї Євро-Нест (ЄС - країни «Східного партнерства» - УНІАН) Яцека Сарюш-Вольського, відповідне рішення було схвалено сьогодні на засіданні конференції президентів Європарламенту.

“Я задоволений, що Європейський парламент визначить чітку позицію з цього питання”, - процитували депутата у прес-службі.

Сарюш-Вольський зазначив, що останні події, такі як заява Вірменії про приєднання до Митного союзу, заява прем’єр-міністра Грузії про можливість розгляду такого приєднання, а також торгівельна війна з Україною та чисельні загрози Молдові є нахабною спробою поставити проект «Східне партнерство» під питання.

“Пропозиція та переговори щодо Угод про асоціацію з нашими країнами - східними сусідами, поставили їх під тиск з боку Росії. ЄС має відповідальність захищати східних партнерів від неприйнятних дій Росії, спрямованих на відвернення їх від асоціації з ЄС”, - заявив європейський депутат.

Згідно з рішенням конференції Президентів, дебати відбудуться у наступний четвер на пленарному засіданні Європарламенту у Страсбурзі.