Комітет ВР проситиме ЄС відмовитсия від захисту сексуальних меншин

Київ. 5 вересня. УНІАН. Комітет Верховної Ради з питань прав людини звернеться до ЄС з проханням не вимагати від України включення у закон про запобігання та протидію дискримінації поняття «сексуальні меншини», який необхідно ухвалити для підписання Угоди про асоціацію.

Про це в ефірі телеканалу «Рада» заявив голова комітету ВР з питань прав людини, національних меншин та міжнаціональних відносин, народний депутат від «УДАРу» Валерій Пацкан, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

За його словами, комітет звернення з таким прохання, оскільки депутати від Партії регіонів, які підтримують проросійський вектор, спекулюють на цій нормі.

«У нормі цього закону є вислів «сексуальні меншини», і в законі чітко вказано саме про недопущення дискримінації сексуальних меншин при прийнятті на роботу та звільненні. Однак, спільної позиції щодо цього закону між опозицією і більшістю у парламенті немає», - наголосив Пацкан.

За словами «ударівця», сьогодні Комітет ВР з питань прав людини разом з Омбудсменом та представниками інших політичних сил звернеться до Європейського Союзу з проханням виключити у цьому законі норму про сексуальні меншини.

«Наразі українське суспільство не готове до появи у законі поняття «сексуальні меншини», хоча цією нормою про недопущення дискримінації жодним чином не популяризуються одностатеві стосунки. У законі не йдеться ні про право укладання шлюбів, ні про право на всиновлення дітей, а лише про недопущення дискримінації за ознакою сексуальних вподобань», - зазначив голова комітету.

На думку Пацкана, повноваження щодо контролю над недопущенням дискримінації сексуальних меншин до ухвалення закону потрібно передати Омбудсмену.

Як повідомляв УНІАН, законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України про запобігання і протидію дискримінації в Україні № 2342 був зареєстрований у Верховній Раді України 19 лютого 2013 року. Суб`єкт представлення законодавчої ініціативи - Кабінет міністрів України.

Законопроект вводить в законодавство України новий термін “сексуальна орієнтація”, пропонує уточнити визначення і форми дискримінаційних дій в законі «Про принципи запобігання і протидії дискримінації в Україні» і посилити відповідальність за них.

У лютому цього року міністр закордонних справ Леонід Кожара заявив, що закон про протидію дискримінації стане частиною реформ у рамках виконання першої фази Плану з лібералізації візового режиму з ЄС.

14 травня голова Комітету Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, народний депутат від “УДАРу” Пацкан заявив, що Угоду про асоціацію з ЄС без ухвалення закону про запобігання і протидію дискримінації в Україні не буде підписано.

Голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов неодноразово заявляв, що в парламенті немає достатньої кількості голосів для ухвалення законопроекту про протидію дискримінації, що стосується сексуальних меншин.