В Італії відкрили провадження за дискримінацію українців за національною ознакою

Брюссель. 6 вересня. УНІАН. Національний офіс протирасової дискримінації, що діє при Кабінеті Міністрів Італійської республіки (UNAR), відкрив впровадження за зверненням Християнського Товариства Українців в Італії щодо переслідування українських водіїв мікроавтобусів за національною ознакою.

Про це заявив УНІАН голова Християнського Товариства Українців в Італії Олесь Городецький.

Він зазначив, що ця новина є надзвичайно важливою для сотень українських перевізників, які вже 20 років їздять до Італії, перевозячи передачі трудових мігрантів, а також для сотень тисяч мігрантів, котрі користуються їх послугами.

«Така інтерпретація певних норм транспортного законодавства, коли українських перевізників штрафують на 4.130 євро, вимагаючи ліцензії, яку неможливо отримати апріорі – є відверто дискримінаційною”, - зазначив О.Городецький.

Він наголосив, що італійське законодавство чітко визначає, що «легкі автобуси» вагою до 3,5 тон є особливим видом транспорту і не потребують жодної ліцензії.

“Румунські, польські водії, здійснюючи такі ж перевезення, не вважаються злочинцями . Хіба може визначатися правопорушник на основі національності? Ми вже написали звернення до компетентних структур ЄС, вимагаючи реакції на це беззаконня. На жаль, українське транспортне відомство ніяк не реагує на такі дії італійців, залишаючи власних громадян напризволяще », - зазначив О.Городецький.

З початку року італійська поліція в провінції Удіне, де головою провінції є представник антиіммігрантської партії «Північна Ліга» П’єтро Фонтаніні, проводить масову операцію із затримання українських перевізників, штрафуючи їх на 4 130 євро за відсутність транспортних ліцензій.