Фюле високо оцінив роботу українського параламенту у питанні євроінтеграції

Заступник голови партії ”Батьківщина”, голова Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції Григорій Немиря та комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле зустрілися у Брюсселі Григорій Немиря обговорив перспективи євроінтеграції з Фюле.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина», вони заявили про важливість кількох наступних тижнів для вчасного виконання критеріїв, необхідних для підписання Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом в листопаді. Сторони обговорили перспективи європейської інтеграції України та питання, пов`язані із підписанням Угоди про асоціацію під час саміту «Східного партнерства» у Вільнюсі. «Ми підтримуємо підписання угоди, але лише за умови виконання критеріїв Ради ЄС», - наголосив Фюле, відкинувши «можливість послаблення або зменшення критеріїв». Він високо оцінив роботу парламенту України у цьому напрямку та обговорив з Немирєю питання, які ще необхідно розглянути Верховній Раді, зокрема, закон про прокуратуру.

Окремо сторони наголосили на важливості рішучих дій та досягнення відчутного прогресу у питанні вирішення проблеми політично-мотивованих вироків, в першу чергу справи екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко. Немиря і Фюле погодилися з важливістю кількох наступних тижнів для вчасного виконання критеріїв та наголосили на важливості місії Європарламенту на чолі з Петом Коксом та Александром Кваснєвським у цьому зв`язку. Крім того, Фюле висловив підтримку Тимошенко та передав їй слова вдячності за її конструктивне звернення до 10-ї Ялтинської щорічної зустрічі ”Україна та світ в епоху змін: фактори успіху”, яке високо оцінили учасники. 2-3 жовтня Немиря бере участь у слуханнях у Європарламенті «Міграція та мобільність в рамках «Східного партнерства».