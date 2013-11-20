Євросоюз готовий допомогти Україні у переговорах з МВФ і протистояти економічному тиску Росії - президент Литви

Європейський Союз готовий допомогти Україні у переговорах з Міжнародним валютним фондом та протистояти економічному тиску Росії, яка закликає приєднатися до Митного союзу.

Як повідомляє польське інформаційне агентство РАР, про це Президент Литви Даля Грібаускайте сказала в інтерв'ю «Франс Прес».

«Євросоюз готовий розпочати розмови з Міжнародним валютним фондом у питанні кредиту для допомоги українській економіці. Європа готова протистояти натиску третіх країн", - сказала Президент Литви, яка зараз головує у ЄС.

За словами Грібаускайте, тиск Росії на Україну «шкодить іміджу» росіян та «має протилежний ефект від бажаного».

Вона назвала співвідповідальними за вирішення справи екс-прем’єра Юлії Тимошенко як Президента України Віктора Януковича, так і представників опозиції.

Грібаускайте заявила, що зрив підписання Угоди про асоціацію України з ЄС на саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі може призвести до «довготривалої паузи у відносинах України з ЄС». За її словами, немає гарантій, що цей документ може бути підписаний «через рік чи два».