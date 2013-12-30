Майже половина населення проголосувала б за вступ України до ЄС, якби референдум відбувся зараз - опитування

Майже половина населення (48%) проголосувала б за вступ України до Європейського Союзу, якби референдум відбувся зараз.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати дослідження, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та соціологічною службою Центру Разумкова, представлені на прес-конференції.

Проти вступу до ЄС проголосували б 36%, 7% не визначилися, а 9% не брали б участі у референдумі.

Водночас референдум щодо вступу України до Митного союзу був би програний. Більшість населення (45%) проголосувала би проти вступу до Митного союзу. За вступ проголосували б 35%, 9% респондентів не визначилися, а 10% не брали б участі в референдумі.

При альтернативній постановці питання 47% віддають перевагу вступу до Євросоюзу, 36% - до Митного союзу, а 18% ще не визначились.

Крім того, за останні півроку істотно зросла кількість громадян України, що відчувають себе європейцями - з 35% до 44%.

Також результати опитування засвідчили, що населення переважно позитивно (47%) поставилося до домовленостей України і Росії щодо зниження ціни на газ та надання кредиту Україні у 15 млрд доларів. Негативне ставлення висловили 28%, для 9% ця угода байдужа, а ще 16% свого ставлення не визначили.

Головну причину таких дій Росії населення вбачає у тому, що Росія отримала від Президента України Віктора Януковича обіцянку підписати в майбутньому договір про вступ до Митного союзу.

Опитування проводилося з 20 по 24 грудня цього року. Всього опитано 2 тис. 10 респондентів. Теоретична похибка вибірки становить 2,3%.