Україна розраховує у вересні отримати додаткові торгові преференції від ЄС - Гройсман

«Я завершив переговори з комісаром з питань торгівлі. Ми говоримо про те, щоб у вересні отримати додаткові преференції на українські товари з виходом на європейський ринок», - сказав глава уряду.

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Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2016 року між Україною і ЄС діє режим вільної торгівлі з поступовим скасуванням деяких торгових мит і квот.