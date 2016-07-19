Україна розраховує у вересні отримати додаткові торгові преференції від ЄС - Гройсман
20:56, 19 липня 2016Євробізнес
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Україна розраховує вже в вересні отримати додаткові торгові преференції від Європейського союзу щодо вітчизняної продукції, повідомив в ефірі одного з телеканалів прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
Україна розраховує на додаткові торгові преференції від ЄС / УНІАН
«Я завершив переговори з комісаром з питань торгівлі. Ми говоримо про те, щоб у вересні отримати додаткові преференції на українські товари з виходом на європейський ринок», - сказав глава уряду.
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Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2016 року між Україною і ЄС діє режим вільної торгівлі з поступовим скасуванням деяких торгових мит і квот.
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