ЄК обіцяє допомогти Києву в наповненні бюджету Фонду енергоефективності

Європейська комісія готова сприяти Україні у справі наповнення бюджету Фонду енергоефективності, створеного урядом як інструменту залучення енергоефективних технологій та фінансування проектів щодо їх використання.

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Про це сказав віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович в ході брифінгу з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

«Я пообіцяв прем'єр-міністру (Гройсману - УНІАН), що я працюватиму з міжнародними фінансовими організаціями, включаючи Європейський інвестиційний банк, МВФ, Світовий банк, з тим, щоб об'єднати зусилля і забезпечити належне фінансування Фонду енергоефективності», - сказав Шефчович.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня Кабінет міністрів України затвердив концепцію функціонування в Україні Фонду енергоефективності, що дає змогу реалізовувати проекти ефективного використання енергоресурсів у країні.

За інформацією Міністерства регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ, Україна планує запустити в роботу цей фонд після закінчення опалювального сезону 2016/2017 років. Однією з цілей його створення стане зниження споживання природного газу населенням. За розрахунками уряду, вже в 2017 році фонд може залучити близько 20 млрд грн від міжнародних донорів, державного бюджету та приватних інвесторів.

Крім того, проекти фонду дадуть змогу створити близько 75 тис. нових робочих місць, особливо в малому та середньому бізнесі, а також заощадити до 5 млрд грн на виплату субсидій.

20 липня 2016 року прес-служба Кабінету міністрів повідомила, що ЄС розгляне можливість виділення на підтримку Фонду енергоефективності 100 млн євро яко внесків країн-членів союзу.