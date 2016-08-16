Мінінфраструктури розпочало набір експертів у створений за допомогою ЄС технічний офіс реформ в галузі

17:25, 16 серпня 2016
Євробізнес
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Міністерство інфраструктури України розпочало набір фахівців у створений за рахунок фінансування Європейського Союзу технічний офіс підтримки реформ в галузі при міністерстві.

REUTERS

Про це повідомив на брифінгу міністр інфраструктури Володимир Омелян.

«Сьогодні ми проводимо перше інтерв'ю з майбутніми співробітниками технічного офісу розвитку реформ при Міністерстві інфраструктури. Так, це будуть інтерв'ю на посаду керівника цього офісу і головного юридичного радника», - повідомив Омелян.

За його словами, технічний офіс складатиметься з 21 людини та займатися підтримкою розробки та впровадження реформ у транспортній галузі.

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«Всього ми очікуємо, що отримаємо 21 суперкваліфікованого представника, який зможе реформувати всі сегменти транспортної галузі. Ці люди будуть приймати участь в розробці стратегії і операційних планів в міністерстві і держпідприємствах, підзвітних міністерству. Таким чином, ми суттєво підвищимо професійність нашої команди», - підкреслив міністр.

Як повідомляв УНІАН, раніше заступник міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Віктор Довгань говорив про те, що ЄС виділить 100 млн євро на створення офісу реформ при Міністерстві інфраструктури.

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