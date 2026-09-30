Історична подія: США уклали контракт на створення винищувача F/A-XX

Контракт передбачає створення серії дослідних літаків, які використовуватимуться для випробувань.

Військово-морські сили США уклали з Boeing контракт на суму понад 20 млрд доларів, який передбачає розробку палубного винищувача шостого покоління F/A-XX. Про це повідомило Міноборони США.

"Міністерство оборони оголосило про укладення контракту між ВМС США та компанією Boeing на створення ударного винищувача шостого покоління F/A-XX в рамках програми Next-Generation Air Dominance (NGAD). Сума контракту на етапі повномасштабної розробки становить понад 20 млрд доларів", – написало оборонне відомство на своєму сайті.

Контракт передбачає закупівлю декількох літаків для проведення випробувань. Починаючи з 2030-х новий винищувач має замінити F/A-18E/F Super Hornet та літаки радіоелектронної боротьби EA-18G Growler. Передбачається також, що він експлуатуватиметься разом із F-35C п’ятого покоління.

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Укладення контракту знаменую собою еру беззаперечного домінування Boeing у створенні винищувачів для американських збройних сил. Раніше цю компанію обрали для розробки іншого літака нового покоління – F-47, призначеного для Повітряних сил США.

Останнім часом у межах конкурсу на розробку F/A-XX компанія Boeing змагалася з Northrop Grumman. Ще одним учасником була Lockheed Martin, однак ця компанія вибула з конкурсу ще у 2025 році.

F/A-XX – яким він буде

Передбачається, що F/A-XX матиме збільшену дальність польоту для проєкції сили з американських авіаносців на великих відстанях. F/A-XX розроблятимуть не просто як окремий пілотований винищувач, а як елемент масштабної бойової мережі. Літак зможе взаємодіяти як із пілотованими, так і з безпілотними платформами.

Офіційні характеристики F/A-XX засекречені. Водночас концепція програми передбачає оснащення літака новітніми гіперзвуковими ракетами, розміщення озброєння у внутрішніх відсіках для зниження помітності, а також можливу інтеграцію з лазерними системами.

Винищувачі шостого покоління – інші новини

Раніше УНІАН писав, що Німеччина та Іспанія продовжать роботу над перспективним європейським винищувачем шостого покоління без участі Франції.

Компанія Airbus офіційно повідомила про створення нового промислового об'єднання Team Gen 6, яке займатиметься подальшим розвитком програми FCAS (Future Combat Air System).

Водночас Британія разом із партнерами створює винищувач шостого покоління Tempest. Наразі проєкт перебуває на стадії збирання технологічного демонстратора.

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