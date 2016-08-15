Українське підприємство провело першу поставку молочної продукції в ЄС по безмитній квоті

«Група компаній «Молочний альянс» провела першу в історії сучасної України поставку в ЄС в рамках встановлених для нашої країни річних квот на експорт молока і молочної продукції. Продукція була вироблена на Золотоніському маслоробному комбінаті, який має сертифікацію Єврокомісії. Перша партія в обсязі 20 тонн була експортована до Польщі», - йдеться в повідомленні.

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У прес-службі зазначили, що найближчим часом компанія відправить у Польщі ще 80 тонн сухого молока.

Як повідомляв УНІАН, у квітні «Молочний альянс» вже проводив пробну поставку молочної продукції в ЄС за замовленням компанії «Український торговий будинок «Надія» з міста Варна (Болгарія) із сплатою всіх митних зборів.

З початку дії економічної частини Угоди про асоціацію з ЄС в 2014 році Україна не використала квоти на безмитні поставки молочної продукції. Квоти на експорт сільськогосподарської продукції в Європейський Союз, передбачені Угодою про асоціацію, є тарифними і означають лише обсяг товарів, який може бути поставлений без мит.

У 2015 році Україна експортувала деякі продукти, перевищивши квоти, наприклад, мед (у минулому році Україна перевищила свою тарифну квоту по цьому продукту в чотири рази), сік (тарифна квота перевищена в сім разів), кукурудзу (тарифна квота перевищена майже в 20 разів).