Прес-конференція "Чи готові українці відкривати власний бізнес за євростандартами" (наживо)

На прес-конференції будуть представлені результати соціологічного дослідження, виконаного «Социс» на замовлення групи 1+1 медіа про рівень обізнаності щодо програм Євросоюзу з підтримки українського підприємництва, поліпшення бізнес-клімату та готовності українців робити бізнес за стандартами ЄС.

Дослідження проводилось в рамках спільного проекту Представництва ЄС в Україні та 1+1 медіа – #EUkraine. #EUkraine покликаний підтримати розвиток малого та середнього бізнесу в Україні, мотивувати українців успішними бізнес-історіями та окреслити виклики, які стоять перед українським бізнес-середовищем.

Результати опитування та проект #EUkraine презентують: Олександр Ткаченко, генеральний директор 1+1 медіа; Юргіс Вілцинскас, керівник відділу роботи з пресою та інформацією Делегації ЄС в Україні; Куцевол Анатолій, заступник Директора Урядового офісу з питань євроінтеграції; Тетяна Пушнова, керівник Ukraine Today, координатор проекту #EUkraine.