Дещо моторошне: NASA виявила величезний кратер на поверхні Місяця (фото)

На Місяці утворився кратер завширшки 222 метри, а навколишня територія після потужного удару стала значно холоднішою вночі.

Місячний розвідувальний орбітальний апарат NASA виявив сліди масивного удару на поверхні Місяця. Навколо нового кратера діаметром 222 метри зафіксували незвичайну температурну аномалію – вночі ця ділянка приблизно на 9 градусів Цельсія холодніша за навколишню поверхню. Про це йдеться у дослідженні опублікованому у журналі Science Advances.

Кратер Макґетчін утворився між 11 квітня та 22 травня 2024 року поблизу східного краю Місяця. Його слід 24 жовтня 2025 року помітив експерт з обробки зображень Роберт Вагнер, коли досліджував знімки, отримані з місячного розвідувального орбітального апарата NASA.

Удар залишив величезний кратер

Дослідники вважають, що кратер утворився після зіткнення Місяця з кометою або астероїдом розміром із три-шестиповерховий будинок.

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Удар вирізав у місячній поверхні отвір глибиною 43 метри. Подібні зіткнення, за оцінками дослідників, відбуваються дуже рідко – максимум раз на століття.

На відміну від Землі, Місяць не має значної атмосфери, яка могла б уповільнити або спалити космічне тіло під час наближення. Тому небесні тіла стикаються з його поверхнею на величезній швидкості.

Щоб виявити новий кратер, Вагнер використав спеціальну програму, яка порівнювала старі та нові зображення місячної поверхні.

На них дослідник помітив яскраву пляму, оточену темним ореолом. Він утворився через розсіювання матеріалу внаслідок удару. Оскільки слід був досить масштабним, його виявилося легше помітити, ніж наслідки менших зіткнень.

Після цього дослідники вивчили ділянку за допомогою камери LRO з вищою роздільною здатністю та змогли точно визначити розмір і форму кратера.

Навколо кратера поверхня стала значно холоднішою

Ще одну незвичайну особливість виявив температурний датчик космічного апарата Diviner. Територія навколо кратера шириною приблизно 6,4 кілометра вночі виявилася на 9 градусів Цельсія холоднішою, ніж навколишня місячна поверхня.

Причиною цього стало розпушення реголіту – пилового та кам'янистого шару, який покриває поверхню Місяця. Удар сколихнув цей матеріал і зменшив його щільність. Через це реголіт гірше утримує тепло та швидше охолоджується після заходу Сонця.

Дослідження космосу - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Місяць, імовірно, сформувався набагато швидше, ніж вважали раніше. Нове моделювання показало, що після зіткнення Землі з планетою розміром із Марс – Тейєю – супутник нашої планети міг утворитися лише за кілька годин.

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