ЄС відреагував на ухвалення закону про Нацкомісію з енергетики та комунальних послуг

Про це йдеться у повідомленні представництва ЄС в Україні.

Також ЄС вітає ухвалення у першому читанні проекту закону «Про ринок електричної енергії».

«Це – дуже важливі кроки у напрямі реформування енергетичного ринку в Україні та сприяння зростанню усієї економіки», - зазначається в повідомленні.

В представництві вважають, що ці закони створюватимуть кращі механізми для захисту прав споживачів і зменшать ризики корупції за допомогою більшої прозорості та орієнтованого на ринок ціноутворення.

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Крім того, як вважають в представництві, збільшення конкуренції та ширший вибір для виробників, бізнесу та кінцевих споживачів зрештою призведуть до зменшення цін на енергоресурси.

«Якщо у другому читанні буде ухвалено проект закону «Про ринок електричної енергії», то він, зокрема, сприятиме розвитку українського ринку електроенергії у відповідності до найкращих європейських і світових практик, а також відкриє двері для стратегічних інвесторів у цьому секторі», - зазначається в повідомленні.

В представництві запевнили, що Європейський Союз і надалі підтримуватиме реформи в енергетичній сфері України.