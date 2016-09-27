Мінагропрод проводить переговори з Єврокомісією щодо нових умов поставок органічної продукції в ЄС

Міністерство аграрної політики і продовольства хоче домовитися з Європейською комісією щодо виділення окремих квот на безмитне ввезення органічної продукції в ЄС, щоб виробники звичайної і біопродукції не претендували на одну й ту ж квоту, повідомила журналістам заступник міністра аграрної політики та продовольства з питань євроінтеграції Ольга Трофимцева.

"Зараз все йде разом. Пшениця – вона пшениця, все одно яка, і це для всіх продуктів. Ми вважаємо, що це неправильно, враховуючи буйне розвиток нашого органічного виробництва та експорту. Тому є така тема, вона у роботі", - сказала Трофимцева.

Вона зазначила, що Мінагропрод також вважає за доцільне працювати і в напрямку зниження регуляторних бар'єрів для експорту української органічної продукції в ЄС. Зокрема, темою дискусій є необхідність подвійної перевірки біопродукції на відповідність стандартам при експорті – перед перетином кордону та в країні призначення.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Федерації органічного руху України, за останні вісім років споживання органічних продуктів в Україні зросла у 34 рази - до 17 млн євро в 2015 році з 0,5 млн євро у 2008 році. За площ, зайнятих під органічним виробництвом, Україна посідає 22-е місце в світі. Українські фермери, яких у 2015 році налічувалося 210, вирощують биопродукцию на 410 тис. га, обсяги якої традиційно перевищують внутрішнє споживання і в останні роки коливаються від 35 до 50 млн євро. Понад 80% експорту йде в ЄС.

Наприкінці червня міністр аграрної політики і продовольства України Тарас Кутовий заявив, що українській стороні вдалося переконати представників Європейського Союзу в тому, що квоти на аграрну продукцію, яка поставляється на ринок ЄС, не є постійними цифрами і їх можна переглянути в сторону збільшення.