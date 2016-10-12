Порошенко підписав закон, що дозволяє Україні залучити 400 мільйонів євро кредиту для аграріїв

Президент Петро Порошенко підписав Закон «Про ратифікацію фінансової угоди (проект «Основний кредит для аграрної галузі – Україна») між Україною та Європейським інвестиційним банком».

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови держави.

Як повідомлялося, Верховна Рада 20 вересня ратифікувала фінансову угоду з ЄІБ, яку було укладено 28 грудня 2015 року в Києві.

Реалізація документа спрямована на підтримку аграрного сектора України і забезпечує можливість залучити 400 млн євро на 12 років з 4-річним пільговим періодом.

Відповідні кошти планується направити на модернізацію рибного господарства і аквакультури в Україні та реалізацію проектів у сфері вирощування зернових і олійних культур.

Як повідомляв УНІАН, згідно з умовами кредитної угоди, за рахунок коштів від ЄІБ може бути покрито до 50% вартості аграрних проектів. Джерелом фінансування решти 50% вартості будуть власні кошти банків-учасників програми або кошти самих аграріїв.