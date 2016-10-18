В УНІАН проходить круглий стіл щодо використання Україною експортних квот від ЄС (подію завершено)

18 жовтня о 15-00 в УНІАН відбудеться круглий стіл в рамках нового спільного з представництвом Європейського Союзу в Україні проекту #EUkraine на тему: "Експортні квоти, які стали доступні після вступу в силу Угоди про асоціацію з ЄС: чи в повній мірі використовує їх Україна? Які зміни варто чекати?"

Метою спільного з Представництвом ЄС в Україні інформаційного проекту #EUkraine є популяризація можливостей малого і середнього бізнесу як усередині країни, так і на європейському ринку.

Круглі столи в УНІАН в рамках проекту #EUkraine стануть дискусійним майданчиком для представників влади, бізнесу та експертів для обговорення важливих питань, які потребують вирішення в рамках співпраці України з ЄС.

До участі у круглому столі запрошені: голова торгового сектора в Представництві Єврокомісії в Україні Ніколас Бердж; заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Наталія Микольська; заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції Ольга Трофімцева; експерт Тарас Качка; експерт, представники українського бізнесу Олег Мірошниченко.

Модератором круглого столу виступає заступник керівника Департаменту економічних новин УНІАН Микола Бабич.