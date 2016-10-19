Комітет Ради очікує, що Кабмін внесе проект рішення про скасування мораторію на експорт лісу - нардеп

09:43, 19 жовтня 2016
Євробізнес
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Комітет Верховної Ради з питань євроінтеграції очікує від Кабінету міністрів внесення до парламенту проекту рішення про скасування мораторію на експорт лісу, що є обов'язковою умовою отримання 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги від ЄС.

Експорт лісу-кругляка / gp.gov.ua

Про це повідомила народний депутат, голова підкомітету з питань регіонального та транскордонного співробітництва між Україною та країнами ЄС комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції Оксана Юринець на круглому столі в рамках спільного проекту УНІАН та Представництва ЄС #EUkrаine у вівторок.

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«Поважаючі себе політики, які беруть на себе зобов'язання, його дотримуються. Сказав слово - повинен виконати. Я думаю, що в черговий раз ми будемо чекати від Кабінету міністрів проекту рішення щодо усунення того, що заважає зараз працювати і обмежує певні можливості України (проекту рішення про скасування мораторію на експорт лісу - УНІАН)», - сказала вона.

За словами депутата, Україна повинна продемонструвати готовність виконувати взяті на себе зобов'язання в умовах лояльності міжнародних партнерів у питанні збільшення квот на безмитний експорт української продукції в ЄС.

«Я думаю, що Україна продемонструє відповідь на безпрецедентний перегляд угод, коли через 9 місяців Європейський Союз переглядає і збільшує квоти. Подібне в Європейському Союзі раніше відбувалося через 2-3 роки, а Україна отримала це через 9 місяців. Ми розуміємо, що нам йдуть назустріч», - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, зняття мораторію на експорт лісу-кругляка, введеного в 2015 році терміном на 10 років, а також організація виплат внутрішнім переселенцям є ключовими умовами виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн дол.

За словами єврокомісара з питань торгівлі Сесілії Мальмстрем, мораторій суперечить Угоді про асоціацію між Україною та ЄС.

За словами голови торгового сектору Представництва ЄС в Україні Ніколаса Берджа, заборона на експорт лісу-кругляка, зняття якого є обов'язковою умовою надання Україні 600 млн дол. макрофінансової допомоги від Європейського Союзу, може призвести до відмови деяких країн затвердити пропозицію Єврокомісії про розширення квот на українську продукцію.

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