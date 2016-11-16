Кабмін спрямує на регіональні проекти 23 мільйони євро від Євросоюзу

Кабінет міністрів України затвердив порядок проведення конкурсного відбору проектів для отримання коштів, які Європейська комісія в рамках першого траншу виділила Україні в сумі 23 млн євро, повідомила прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (Мінрегіон) з посиланням на віце-прем'єр-міністра – голову Мінрегіону Геннадія Зубка.

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«7 днів тому Єврокомісія прийняла рішення про виділення першого траншу. Це результат нашого дворічного співробітництва з європейськими партнерами. Прийнятою сьогодні постановою ми затвердили порядок проведення конкурсного відбору проектів і використання коштів. Через цей механізм будуть реалізовані програми регіонального розвитку, інфраструктурні проекти в об'єднаних територіальних громадах, буде вдосконалено систему моніторингу регіональної політики, створено геоінформаційну систему регіонального розвитку та інше», - цитує Зубка прес-служба.

Довідка УНІАН. Єврокомісія прийняла рішення про виплату першого траншу бюджетної підтримки у розмірі 23 млн євро в рамках виконання Додаткової угоди №1 «Про фінансування програми підтримки секторальної політики - Підтримка регіональної політики України», яку було підписано 19 червня цього року. Загальний обсяг фінансування, передбачений угодою, 55 млн євро (50 млн євро - бюджетна підтримка (перший транш у 2016 році - 23 млн євро, другий транш у 2017 році – 12,5 млн євро, третій транш у 2018 році – 12,5 млн євро і 2 млн євро - наприкінці контракту), 5 млн євро - додаткова підтримка).