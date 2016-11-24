ЄС назвав умову для розморожування виділення Україні допомоги на 600 мільйонів євро

Європейський Союз сподівається на зняття Україною в найближчі тижні мораторію на експорт деревини, введеного 2015 року терміном на 10 років, сказав голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер в ході прес-конференції з президентом України Петром Порошенком та головою Європейської ради Дональдом Туском.

За словами Юнкера, скасування мораторію стане ключовою умовою надання Україні чергового траншу макрофінансової допомоги в розмірі 600 мільйонів євро.

"Я був радий почути, що президент України має намір, згідно із законом, скасувати заборону на експорт деревини та інших суміжних з нею продуктів. Це умова, на яку ми очікували, і на яку сподівалися; наступні дні і тижні будуть для неї знаковими. Разом з тим, це дозволить нам узгодити останній транш в 600 млн євро, який ми обіцяли дати Україні в рамках нашої допомоги для цієї країни", - сказав Юнкер.

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Як повідомляв УНІАН, Україна ввела мораторій на експорт лісу в якості єдино можливого на той момент заходу, який дозволив навести порядок у сфері вирубки лісу та обігу продукції лісового господарства. Разом з тим, це рішення викликало багато критики з боку ЄС. Зокрема, єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрем зазначала, що мораторій суперечить нормам Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС. У свою чергу, голова представництва ЄС Хьюг Мінгареллі підкреслював, що скасування мораторію - основна умова виділення коштів. З ним погоджувався і голова торгового сектору Представництва ЄС в Україні Ніколас Бердж. За його словами, відмова від зняття мораторію може призвести до відмови деяких країн затвердити пропозицію Єврокомісії про розширення квот на українську продукцію.

В Україні єдиної позиції щодо мораторію на експорт лісу немає. Разом з тим, перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів зазначав, що якщо продовження дії мораторію на експорт лісу призведе до збільшення переробки деревини всередині країни, що є вигідним для України, Київ може обійтися без макрофінансової допомоги Європейського Союзу.