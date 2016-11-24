ЄС назвав умову для розморожування виділення Україні допомоги на 600 мільйонів євро
Голова Європейської комісії наголосив, що скасування мораторію стане ключовою умовою виділення Україні траншу розміром 600 мільйонів євро.
Європейський Союз сподівається на зняття Україною в найближчі тижні мораторію на експорт деревини, введеного 2015 року терміном на 10 років, сказав голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер в ході прес-конференції з президентом України Петром Порошенком та головою Європейської ради Дональдом Туском.
За словами Юнкера, скасування мораторію стане ключовою умовою надання Україні чергового траншу макрофінансової допомоги в розмірі 600 мільйонів євро.
"Я був радий почути, що президент України має намір, згідно із законом, скасувати заборону на експорт деревини та інших суміжних з нею продуктів. Це умова, на яку ми очікували, і на яку сподівалися; наступні дні і тижні будуть для неї знаковими. Разом з тим, це дозволить нам узгодити останній транш в 600 млн євро, який ми обіцяли дати Україні в рамках нашої допомоги для цієї країни", - сказав Юнкер.
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Як повідомляв УНІАН, Україна ввела мораторій на експорт лісу в якості єдино можливого на той момент заходу, який дозволив навести порядок у сфері вирубки лісу та обігу продукції лісового господарства. Разом з тим, це рішення викликало багато критики з боку ЄС. Зокрема, єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрем зазначала, що мораторій суперечить нормам Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС. У свою чергу, голова представництва ЄС Хьюг Мінгареллі підкреслював, що скасування мораторію - основна умова виділення коштів. З ним погоджувався і голова торгового сектору Представництва ЄС в Україні Ніколас Бердж. За його словами, відмова від зняття мораторію може призвести до відмови деяких країн затвердити пропозицію Єврокомісії про розширення квот на українську продукцію.
В Україні єдиної позиції щодо мораторію на експорт лісу немає. Разом з тим, перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів зазначав, що якщо продовження дії мораторію на експорт лісу призведе до збільшення переробки деревини всередині країни, що є вигідним для України, Київ може обійтися без макрофінансової допомоги Європейського Союзу.