Мінекономрозвитку: частка ЄС в українській зовнішній торгівлі зростає, Росії - стрімко знижується

Частка Росії в українській зовнішній торгівлі стрімко знижується, а частка Європейського Союзу зростає, повідомляється на сторінці Міністерства економічного розвитку і торгівлі в Twitter із посиланням на слова заступника міністра Юрія Бровченка.

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«Питома вага РФ у торгівлі України стрімко знижується, тоді як торгівля з ЄС постійно зростає», - написав він.

При цьому в Мінекономрозвитку повідомили, що подальше зростання торгівлі з ЄС вимагатиме зусиль усіх гілок влади, включаючи парламентську, президентську та виконавчу.

«Уряд спрямовує всі зусилля для того, щоб зробити Україну важливим гравцем у глобальних торговельних процесах», - зазначили в міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, зовнішньоторговельний баланс України за підсумками січня-вересня 2016 року становив 654,1 млн дол., що в 4,7 раза нижче профіциту за аналогічний період минулого року на рівні 3,077 млрд дол.

Імпорт товарів і послуг в Україну, без урахування послуг із переробки давальницької сировини, у січні-вересні знизився на 0,8% - до 31,380 млрд дол., експорт товарів і послуг із України знизився на 7,8% - до 32,034 млрд дол.

Частка Росії в українському експорті в січні-вересні становила 9,8%, частка ЄС - 37,7%.