На початку 2017 року затвердять план з інтеграції українського ринку електроенергії в європейський

Про це під час круглого столу в рамках спільного з Представництвом ЄС в Україні проекту «#EUkraine» на тему: «Новий закон про електроенергетику: що очікувати споживачам?» повідомив керівник проектів та програм «Укренерго» Андрій Немировський.

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«З цього питання ведеться серйозна робота, і на початку наступного року ми очікуємо конкретний поетапний план реалізації цієї інтеграції. Він розробляється п'ятьма системними операторами: це Румунія, Угорщина, Польща, Словаччина, Швейцарія і ми. Цей план передбачає інтеграцію української та молдавської енергосистеми в ENTSO-E (європейська мережа системних операторів передачі електроенергії – УНІАН)», - сказав Немировський.

Він зазначив, що за нової моделі конкурентного ринку електроенергії в Україні рівень конкуренції енергокомпаній сильно підвищиться після синхронізації української енергосистеми з ENTSO-E.

«Це значить, що нашій генерації так чи інакше, якоюсь мірою на 20%, 30% до 50%, доведеться конкурувати за ціною. За нової моделі ринку, при відкритті кордонів і синхронізації роботи ринків будь-який український завод може теоретично купити електроенергію у Словаччині», - сказав він.

Немирівський також відзначив, що вже розроблено проект корпоратизації «Укренерго» і очікується ухвалення рішення Кабміном. «У нашій компанії ведеться робота з корпоратизації, нами підготовлені деякі рішення уряду, на жаль, ухваленого рішення немає, але проект є», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня «Укренерго» спільно з міністерствами енергетики Румунії та Молдови завершило дослідження можливих проектів для подальшої інтеграції української енергосистеми з системами країн ЄС.

За даними компанії, розширення синхронної зони енергосистеми континентальної Європи ENTSO-E за рахунок приєднання енергосистеми України є складовою забезпечення інтеграції ринків електроенергії України у внутрішній енергетичний ринок Європейського Союзу, який вже включає 41 системного оператора та 34 країни-учасниці.

Раніше також повідомлялося, що робота над цим каталогом має завершитися до кінця 2016 року.