П'янка насолода: журналісти дізналися, яке шампанське варто обирати до новорічного столу (відео)

На завод привозять вже готове вино з господарств України, які розташовані переважно у південних областях. З нього потім і роблять шампанське України.

Тільки після ретельної перевірки отримується дозвіл або заборона на обробку сировини.

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Елітним вважається пляшковий спосіб шампанізації - наповнення вина бульбашками. Саме таким методом виготовлено найдорожче шампанське у світі вартістю у майже 2 мільйони доларів "Смак діамантів".

Українське шампанське значно дешевше - ціна стартує від 70 гривень. За рік на підприємстві виготовляють понад 15 мільйонів пляшок.

Зазначається, що українці надають перевагу напівсолодким та солодким винам.

Наше шампанське експортується до Європи, де воно коштує приблизно 7 євро.