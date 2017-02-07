України збільшила експорт товарів легкої промисловості до ЄС на 10%
Частка ЄС в обсязі українського експорту становила майже 38%.
Українські виробники товарів легкої промисловості у 2016 році збільшили експорт власної продукції до ЄС.
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Про це у своєму Twitter повідомила торговий представник України Наталія Микольська.
За інформацією торгпреда, експорт українських товарів легкої промисловості до ЄС у 2016 році збільшився на 9,9%.
#Україна вдягає світ: 92 країни. В ЄС експорт зріс 9,9%. презентуємо на @UFWnews посібник з експорту в ЄС #uaexports@mineconomdev@EPOUkrpic.twitter.com/lK1dCsbHF3— Nataliya Mykolska (@mykolska) February 7, 2017
Як повідомляв УНІАН, українські сільгоспвиробники торік поставили на ринки Європейського Союзу аграрної продукції на 4,2 млрд дол., що на 1,6% більше, ніж роком раніше.