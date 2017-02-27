Українці створили "ключ від всіх дверей" (відео)

В Україні створили пристрій, який надійно збереже усі таємниці. "Пароль з 5 символів можна вкрасти за 15-20 хвилин, в залежності від потужності комп'ютера, який це робить. Пароль з 10 символів потребуватиме 6-10 годин", - розповідає співзасновник Hideez Олег Науменко.

Читайте також"Звукова революція": українці створили кращий плеєр, ніж iTunes (відео)

Прилад здатен зберігати до 1000 паролів та навіть замінити ключ від будинку.

Щоби брелок запрацював, його необхідно з'єднати зі смартфоном за допомогою захищеного Bluetooth-з'єднання зі смартфоном, встановити мобільний додаток, пройти реєстрацію. Далі всі паролі зберігатимуться у ньому.

Над ключем майбутнього почали працювати 3 роки тому. На прототип засновники компанії витратили 15 тисяч доларів власних заощаджень. Далі гроші збирали "всім світом" на крадфаундинговій платформі IndieGoGo. Цього разу вдалось зібрати 42 тисячі доларів. Їх вистачило для запуску виробництва.

Український ключ від всіх дверей виготовляють та сертифікують у Китаї, далі відправляють дилерам.

На сьогодні виготовлено понад 2500 пристроїв, 500 із них продано в Україні та Німеччині. Наступний крок – ринок США. Цього року ключ презентували на міжнародній виставці електроніки у Лас-Вегасі. Там же розробкою Hideez уже зацікавились світові автовиробники, яких приваблює можливість безключового доступу до машини.